Rotary Club define mais detalhes sobre a 3° Edição da campanha Descarte de Lixo Eletrônico em BM

Ação está prevista para ocorrer no dia 17 de outubro

Na manhã desta quarta-feira (16), representantes do Rotary Club Alvorada, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae-BM) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), se reuniram na Apae-BM, para definir estratégias para a terceira edição da campanha de Descarte de Lixo Eletrônico Solidário, previsto para o dia 17 de outubro, na Praça da Matriz.

Para garantir maior adesão e participação da sociedade, ficou definido que as escolas Jahyra Fonseca Drable, em Amparo; Escola Bartholomeu Anacleto, na Vila dos Remédios, em Floriano; Colégio Antônio Rocha; Escola Rialto; Colégio Padre Anchieta, na Vista Alegre e no Colégio Paulo Basílio, na Vila Nova, também serão pontos de coleta do material, as terças e quintas-feiras, a partir do dia 22 desse mês.

O material recolhido será vendido e o recurso arrecadado será destinado a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa (Coopcat) e a Apae do município. A ação na Praça da Matriz acontecerá em sistema de drive thru, das 08 às 17 horas, visando garantir a segurança dos participantes da campanha em relação a pandemia da Covid-19. A Guarda Municipal estará no local auxiliando no desvio do trânsito.

O coordenador da Coleta Seletiva do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Sérgio Antônio da Silva, explicou como será realizado a divulgação da campanha. “Na reunião de hoje, discutimos a divulgação da campanha. Nós faremos a divulgação com folhetos, cartazes, lives em redes sociais, anúncio nas mídias e nos jornais. O objetivo é atingir o máximo de pessoas para participar desta ação”, disse Sérgio. Foto: Paulo Dimas