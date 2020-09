Avenida Getúlio Vargas passa por sanitização em Volta Redonda

Ação preventiva também foi realizada Avenida Amaral Peixoto, UPA Santo Agostinho, UBSF Volta Grande e Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no Aterrado

A Prefeitura de Volta Redonda realizou na noite desta quinta-feira, dia 17, sanitização na Avenida Getúlio Vargas. Essa é a primeira vez que a via recebe o serviço preventivo de combate à Covid-19. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) também fizeram a sanitização da Avenida Amaral Peixoto. O serviço foi realizado a noite por conta do horário comercial e fluxo de pessoas nas ruas.

Durante o dia, locais como UPA Santo Agostinho, UBSF Volta Grande e Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no Aterrado, também receberam o serviço preventivo, que acontece de forma ininterrupta em toda a cidade e abrange, além das unidades de saúde, vias, espaços públicos e os principais pontos comerciais da cidade.



A sanitização envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus.

Os hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente. Secom VR, com fotos de Gabriel Borges