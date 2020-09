Cavalo ainda vivo e ferido é levado por uma caçamba para lixão em Barra do Piraí

A organização “Unidos por Amor aos Animais”, organização não governamental de proteção aos animais, acusou a prefeitura de Barra do Piraí, pelo descaso pelo fato do animal, ainda vivo, ter sido retirado do local com uma pá e despejado na caçamba de um caminhão na Avenida Prefeito Artur Costa, no bairro Muqueca e levado para um lixão no Aterro Sanitário de Vassouras.

No vídeo, o órgão público é acusado de maus tratos aos animais e uma apuração rigorosa do caso é cobrada pela população. O vídeo viralizou e existem muitas contestações sobre o caso. A prefeitura de Barra do Piraí foi duramente criticada pelo fato do animal, ainda em vida, ser maltratado e despejado como um lixo.

O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, acusado de falta de sensibilidade, reclamou de sensacionalismo pela forma como o caso vem sendo tratado. “A remoção do cavalo aconteceu por volta das 7h30, quando a maioria das pessoas ainda não tinha ciência do acidente. Foi uma operação à revelia, incorreta, sem envolver os setores que deveriam ter sido imediatamente comunicados”, afirma a nota.