Lei aprovada da vereadora Bergone vai incentivar empreendedorismo cooperado para estudantes

O Projeto de Lei (PL) da vereadora Rosana Bergone (PRTB), que cria a Semana de Empreendedorismo Cooperativista, foi aprovado na noite de quinta-feira, dia 17. A iniciativa aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes à sessão, será dirigida aos alunos matriculados no Ensino Médio. A intenção é oferecer aos estudantes informações sobre como empreender de forma cooperada.

A orientação aos alunos, segundo a Lei, poderá ocorrer através de palestras, seminários, exposições e orientações. A Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com outros órgãos, empresas ou pessoas apoiadoras, ficará responsável pelo desenvolvimento da Semana do Empreendedorismo Cooperativista. O projeto fará parte do calendário escolar anual e será aberto também para os pais dos alunos, comunidades e empresas locais.

Rosana destaca que, com as informações, os jovens poderão se tornar empreendedores em potencial com ensinamentos transmitidos nas escolas municipais. “Vamos incentivar estes alunos para que sejam empreendedores, e com as instruções de profissionais, eles terão mais possibilidades de desenvolver a sua capacidade, criar, renovar, investir e fazer uma ideia acontecer”, acredita Bergone, ressaltando que a realização do evento poderá acontecer na primeira semana de outubro, já que o Dia do Empreendedor, é comemorado no dia 5.

“Estamos em plena pandemia do Covid-19 e as aulas presenciais ainda não retornaram. Mas, esta Lei terá grande valor quando as aulas recomeçarem e entrar em prática. Ela vai ajudar aos nossos estudantes a descobrir a sua capacidade e entrar consciente no mercado de trabalho”, completou a vereadora.