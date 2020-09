Polícia Militar prende suspeitos no bairro Nova Primavera

Policiais militares receberam uma denúncia anônima na noite de quinta-feira, sobre um homem, de 25 anos, que estaria traficando no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda. Os agentes foram até o local e perceberam que havia mais dois suspeitos, de 19 e 18 anos, no local.

Durante abordagem os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com kit rajada e numeração suprimida; 15 munições do mesmo calibre; um revólver calibre 38 também com a numeração e cinco munições; três rádios de comunicação e uma touca ninja. Foto: Polícia Militar