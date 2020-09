Quatis registra a quarta morte causada pelo Covid-19

Quatis tem mais uma morte por coronavírus e o total chega a quatro óbitos. Trata-se de um idoso, de 64 anos, que estava internado no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, para onde foi transferido no dia 7 de setembro.

A prefeitura de Quatis emitiu uma nota sobre a morte do idoso

“É com pesar que a Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde, comunica que no início da tarde desta sexta-feira, dia 18, foi confirmada a quarta morte causada pelo novo coronavírus município. A prefeitura de Quatis deixa registrado aqui toda a solidariedade à família e amigos do idoso”.