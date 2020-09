Volta Redonda inicia programação da Semana Nacional do Trânsito

STMU realizará ações virtuais de conscientização

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), inicia nesta sexta-feira, dia 18, ações em alusão à Semana Nacional do Trânsito, que todo ano é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro. A edição de 2020 vai trabalhar o tema ‘Perceba o risco, proteja a vida’, o qual busca chamar a atenção sobre os perigos no trânsito, bem como outros riscos à saúde do cidadão.

“Por conta da pandemia de Covid-19, vamos trabalhar ações virtuais com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres. Ainda teremos algumas intervenções surpresas em alguns pontos da cidade”, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro.

As ações da STMU, que serão veiculadas na página da secretaria no Facebook (facebook.com/PMVRSTMU), envolvem mostrar a responsabilidade que a pasta tem em realizar um trabalho que promova um trânsito mais seguro à população. Também estão previstas participações da Guarda Municipal, incentivando as pessoas a terem um comportamento seguro e responsável no trânsito.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana também vai promover ações mostrando a visão de um ciclista urbano e o posicionamento da pessoa com deficiência, através da história de um cadeirante, além do tema ‘Esta Vaga não é sua nem por um minuto’, que visa ressaltar a importância de o motorista não ocupar vaga que não é dele por direito.

A semana terminará com um bate-papo com representantes da Guarda Municipal, dos ciclistas e uma pessoa com deficiência, esclarecendo dúvidas, falando sobre direitos e deveres de cada um no trânsito. Foto: Repórter fotográfico: Jacy Coimbra