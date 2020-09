Colisão envolve carro e moto na Lúcio Meira

Uma colisão frontal envolvendo um carro e uma moto na noite desta sexta-feira, por volta das 20 horas, proporcionou o condutor da moto com ferimentos no km 285, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no trevo de acesso ao bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

O condutor da moto, de 44 anos, ficou bastante ferido. Ele foi levado para o Hospital São João Batista. O condutor do automóvel evadiu-se do local, porém, foi encontrada uma placa dianteira do veículo no local do acidente. Ocorrência registrada na 93ª Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Fotos: PRF