Corpo de homem é encontrado dentro de carro no fundo de um lago, em Resende

O corpo de um homem, identificado como sendo André, de 47 anos, foi encontrado dentro de um carro submerso em um lago na noite de sexta-feira, por volta das 21 horas, na localidade conhecida como Estrada Boca do Leão, no bairro Morada das Garças, em Resende.

O cunhado da vítima, de 39 anos, desconfiou que o carro poderia estar dentro do lago acionou os policiais que foram até local e acionaram o Corpo de Bombeiros. O carro da vítima foi estava submerso e quando foi retirado o corpo do homem, com sinais de agressão foi encontrado no porta-malas do carro. André estava desaparecido há alguns dias.

O cunhado da vítima reconheceu o corpo de seu cunhado de nome André. O corpo foi removido e levado para o IML (Instituto Médico Legal), em Resende.