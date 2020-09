Motociclista morre em acidente na Lúcio Meira, em Dorândia (BP)

Um motoqueiro, de 38 anos, morreu no início da tarde deste sábado, na colisão com uma carreta de Curitiba (PR), no km 268, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor morreu no local do acidente. A pista ficou totalmente interditada nos dois sentidos até os trabalhos do perito e remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal (IML), em Barra do Piraí.

O condutor da carreta não ficou ferido e o registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.