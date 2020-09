Vítima de acidente na Lúcio Meira era vereador e pré-candidato a prefeito de Pinheiral

Magno Vicente Ferreira, o Dr. Magno, pré-candidato a prefeito pela Democracia Cristã (DC) em Pinheiral, foi a vítima do acidente ocorrido na tarde deste sábado na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) em Barra do Piraí.

A moto em que Magno estava colidiu com uma carreta no km 268, no trecho do distrito de Dorândia, em Barra do Piraí. O vereador tinha 38 anos de idade e seu corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), de Barra do Piraí.

O motorista da carreta não ficou ferido. Ele fez o teste do etilômetro e não foi constatado consumo de álcool. Dr. Magno teve sua pré-candidatura a prefeito confirmada no último dia 14, na convenção da DC. Na ocasião ficou também decidido que seu vice seria Rivalney Pedrosa, do mesmo partido. (Foto: Arquivo)