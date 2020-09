Volta Redonda inicia preparativos para o Jevre eSports 2020

Jogos Estudantis do município serão online por conta da pandemia

Os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre), realizados pela prefeitura, por meio da secretaria de Esporte e Lazer (Smel), serão realizados de forma virtual neste ano, em cumprimento às regras sanitárias determinadas por conta da pandemia de Covid-19. O novo formato ganhou o nome de JEVRE eSports 2020 – um Campeonato de Futebol Virtual com participação das escolas públicas e privadas do município, que acontecerá no mês de outubro. A competição terá transmissão através do canal JEVRE eSports no Youtube.

“É um evento tradicional e importante para a cidade, e queremos proporcionar o intercâmbio social, desportivo e recreativo entre os estudantes, mesmo que em um ambiente virtual”, explicou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad.

A realização dos jogos terá a participação da Secretaria de Educação (SME) e da Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE). O evento acontecerá de 1º a 10 de outubro, com disputas através de partidas entre dois jogadores no game FIFA 2020 na plataforma Playstation 4. Participarão estudantes dos ensinos Fundamental e Médio das redes pública e privada de Volta Redonda, divididos em duas categorias: Infanto (de 11 a 14 anos) e Juvenil (15 a 18 anos). Os alunos devem procurar a própria escola para saber mais informações sobre como participar.

A final da competição será com apenas oito jogadores que participarão de forma presencial, em área isolada, seguindo criteriosamente o protocolo de segurança determinado em decreto municipal. Se forem necessárias novas determinações por decreto, a final acontecerá no formato virtual, visando a segurança de todos.

Todos os participantes ganharão medalha de participação. Os três primeiros colocados de cada categoria ganharão troféus. Na categoria infanto (11 a 14 anos), os dois 1º colocados da categoria receberão brindes e os finalistas ganharão convite para assistir ao GAME XP no Rio. Já na categoria juvenil (15 a 18 anos), além dos brindes e do convite, os vencedores integrarão a equipe da Secretaria Municipal de Esporte.

Para evitar aglomeração de pessoas, não haverá cerimônia para entrega da premiação. Todas as medalhas, bem como troféus e brindes ficarão disponíveis na Arena Esportiva, entre 13 e 30 de outubro, segunda a sexta de 08h às 12h e 13h às 17h.