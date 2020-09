Um carro tombou no início da tarde deste domingo, por volta das 13 horas, no km 288, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. O Chevrolet / Onix 1.4 MT LT, com placa (Macaé / RJ), era conduzido por um homem, que não teve a idade revelada, que ficou levemente ferido.

Ele foi socorrido e levado para pela equipe Resgate da NovaDutra, para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa.