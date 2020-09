Centro comercial do Retiro passa por sanitização neste domingo

O serviço é realizado aos finais de semana nos grandes centros por conta do horário comercial e fluxo de pessoas nas ruas

A Prefeitura de Volta Redonda realizou neste domingo, dia 20, a sanitização do centro comercial do bairro Retiro. O serviço é realizado periodicamente em vários pontos da cidade por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), priorizando locais de maior aglomeração e fluxo de pessoas. O serviço é realizado aos finais de semana nos grandes centros por conta do horário comercial e fluxo de pessoas nas ruas.

A sanitização é um serviço preventivo que acontece de forma ininterrupta em toda a cidade e abrange, além das unidades de saúde, vias, espaços públicos e os principais pontos comerciais da cidade.

A sanitização envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus.

Os hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente. Secom VR, com fotos de divulgação