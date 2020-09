APAZ reforça a importância da informação neste Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer

Hoje, 21 de setembro, é o Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer. Aproveitando a data, a Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer de Volta Redonda (APAZ-VR) reforça a importância de informar sobre os cuidados com a saúde do cérebro e com os portadores da doença.

Segundo o presidente da associação, Jorge Pantaleão, ainda existem muitas dúvidas sobre como famílias e cuidadores devem cuidar e lidar com pacientes. Ele conta que essa realidade foi sendo constatada no decorrer dos anos de trabalho da APAZ, por isso, as ações de propagar informações não podem parar.

– Mesmo neste momento de pandemia do Coronavírus, quando foi recomendado o distanciamento social, as palestras que antes eram realizadas num espaço fechado, agora continuaram por meio de plataforma virtual (online) – ressalta, lembrando que a última aconteceu no dia 15 de setembro, através do aplicativo Zoom, com o tema: “Encontro Alzheimer – Cuidados na Pandemia”.

Pantaleão destaca que, na maioria das vezes, o foco desses debates são temas da atualidade sobre a doença. Participam ele, o médico geriatra, José Roberto Barroso Arantes, e o professor de educação física e terapeuta ocupacional, Denilson Silva.

SOBRE A APAZ-VR – Essa associação tem a finalidade de orientar e oferecer atendimentos especiais aos portadores da doença e seus familiares. O trabalho conta com o apoio de profissionais, parceiros e voluntários. Quem quiser mais informações pode ligar ou enviar mensagem pelo WhatsApp, no número (24) 9 9888-1764.