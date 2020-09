Avenida Paulo Erlei recebe nova sinalização viária em Volta Redonda

Via recebeu um novo asfaltamento que foi concluído no final de agosto

Dando continuidade às melhorias no bairro Três Poços, a prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), está iniciando o serviço de pintura da sinalização viária na Avenida Paulo Erlei. O local ganhou um novo asfaltamento, concluído em agosto, e recebeu sistema de drenagem no trecho comercial da avenida e nivelamento do solo.

De acordo a STMU, a equipe está começando as marcações para a pintura nesta segunda-feira, dia 21, e até o próximo dia 30 o serviço deve ser concluído. “É uma conquista histórica e a composição do novo pavimento na localidade deve vir acompanhada de uma sinalização adequada pra garantir segurança e fluidez do trânsito na via”, comentou o secretário da pasta, Rogério Loureiro.

Todo o trecho será dividido em acostamento, duas vias e uma ciclofaixa, como já era antes da obra de asfaltamento. A sinalização vai ajudar a garantir a segurança de motoristas e ciclistas que utilizam a via. “É imprescindível a atenção aos modos ativos de mobilidade, nesse caso a bicicleta com a ciclofaixa que será executada no bordo da pista, deixando o percurso mais seguro”, disse o secretário. Secom VR, com fotos de Evandro Freitas