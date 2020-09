Cirurgias eletivas retornam com protocolos contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, realizou na sexta, 18, e sábado, 19, o retorno gradativo das cirurgias eletivas (não urgentes). Seguindo todos os protocolos contra a Covid-19, foram realizadas cinco vasectomias, uma biópsia, uma cirurgia de hérnia e nove cirurgias pediátricas.

De acordo com a Secretaria, a previsão eram oito vasectomias, mas um paciente faltou com justificativa e outro testou positivo para Covid-19. O mesmo aconteceu com o paciente que estava com previsão de cirurgia de vesícula, adiando também esse procedimento.

“Realizamos o teste rápido em todos os pacientes encaminhados para cirurgia, o que acaba alterando o cronograma previsto, mas preservando o combate à pandemia e a saúde de todos os envolvidos. Esta semana, com todos os critérios de segurança contra o coronavírus, há previsão de mais uma cirurgia eletiva. O paciente, como manda o protocolo, será testado. Caso não tenha diagnóstico positivo para coronavírus, a cirurgia será realizada. Assim como o procedimento pode ser adiado em caso de diagnóstico confirmado para Covid-19. Em cerca de quinze dias teremos mais mutirão de cirurgias eletivas”, explicou o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim.