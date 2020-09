Em LIVE, Dayse Penna enfatiza diálogo e diagnósticos para governar Volta Redonda

A coligação Pros-PSL-PSDB citou aspectos do plano de governo

A pré-candidata a Prefeitura de Volta Redonda, Dayse Penna, apresentou durante a noite da última sexta-feira, em ambiente digital, a coligação Por uma Volta Redonda que vale a pena viver, formada por Pros-PSL-PSDB. Para tanto foi realizada uma transmissão ao vivo na página oficial da candidata no Facebook. Além de Dayse, o pré-candidato a vice-prefeito Ademar Esposti e o Deputado Federal Antônio Furtado participaram da apresentação da chapa e de projetos presentes no plano de governo da dupla.

Dayse Penna ressaltou a atuação histórica de Ademar em projetos para crianças e adolescentes. “Nós fizemos um plano de governo, separamos em quatro eixos, Cidade cuidadora, Cidade Sustentável, Cidade Dinâmica e Cidade Inteligente, na Cidade Cuidadora colocamos projetos extremamente relevantes para cuidar principalmente da criança, eu queria que o senhor Ademar falasse sobre a nossa afinidade com relação ao cuidado com a criança e o adolescente”, disse para seu vice que presidiu uma instituição infantil por 13 anos.

Da mesma forma a pré-candidata pediu a Antônio Furtado que falasse sobre seu trabalho de conscientização e combate ao tráfico de drogas desde a infância. Eu queria que você contasse para gente sobre o projeto que você faz principalmente com as nossas crianças e adolescentes para mostrar que existem outras alternativas que a gente pode influenciar a não utilização das drogas”, falou convidando o deputado a explicar o projeto A Vida Vale Mais.

Ao longo de sua fala o deputado adiantou um assunto relacionado ao plano de governo da coligação, afirmou que pretendem implementar o Projeto Gerações que tem o objetivo de fomentar o diálogo entre adolescentes e idosos. “A gente quer estabelecer um intercâmbio. A gente sabe que o jovem tem muito a aprender com o idoso e o idoso também tem muito a aprender com o jovem. A ideia é permitir que haja esse contato para unir gerações, para que dessa troca de experiências os dois saiam fortalecidos”. segundo Furtado as atividades do projeto podem também ser feitas a distância, por chamadas de vídeo.

Dayse falou sobre mapear a cidade para executar seu plano de governo. “Não há possibilidade de estabelecer nenhum tipo de regra se nós não fizermos diagnóstico. É necessário observar aquilo que está sendo feito. A gente sofre muito por coisas descontinuadas só porque há uma troca de governo, e isso a gente não vai permitir, principalmente daquilo que funciona”, afirmou e concluiu dizendo “a gente vai levar para os bairros a nossa visão de futuro. Nós queremos conversar e abrir sempre a oportunidade para que você possa participar”.

Durante a transmissão foram respondidas perguntas que permitiram Dayse, Ademar e Furtado transitarem por assuntos relacionados ao período pós-pandemia, geração de emprego, dupla jornada feminina, educação, fomento ao empreendedorismo, planejamento urbano, segurança pública, combate a corrupção, administração de recursos, saúde e mobilidade urbana. A transmissão foi gravada e está disponível na página oficial da pré-candidata.