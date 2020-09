Hemonucleo e Grupo Bora Doar realizam campanha para estimular doações de sangue 

Intenção é manter o estoque de bolsas de sangue para atender pacientes do município e se necessário, de outras localidades

O Hemonucleo de Barra Mansa e o Grupo Bora Doar iniciam esta semana uma campanha de incentivo às doações de sangue. O objetivo é regularizar o estoque de bolsas de sangue da unidade e fidelizar doadores. Dados do órgão apontam para uma queda de 50% no número de doações no período de 1º a 18 de setembro.

Segundo o coordenador do órgão, Sérgio Murilo Conti, é necessário manter os estoques e a rede abastecida de sangue. “Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus o consumo de sangue é diário e contínuo. Por isto, precisamos manter as doações para atender pessoas com anemias crônicas, acidentes que causam hemorragias, complicações decorrentes da dengue, tratamento de câncer e outras doenças graves”, destacou Murilo, ressaltando que a doação de sangue é segura, não havendo riscos para quem doa.

Para evitar aglomerações, as doações estão sendo realizadas com agendamento prévio feito através do telefone (24) 3323-1918, de segunda à sexta-feira, das 7 às 16 hs. Os doadores devem estar alimentados, ter entre 16 e 59 anos e pesar acima de 50 kg. É necessário apresentar documento oficial com foto no ato da doação. Além disso, os voluntários devem ter dormido pelo menos seis horas antes da coleta. Exercício físico e álcool são proibidos nas 12 horas anteriores. Fumantes devem evitar o cigarro até duas horas antes da doação. É recomendável ainda que o voluntário não tenha feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva no período de 12 meses.

Referência em hemoterapia no Sul Fluminense, o Hemonucleo de Barra Mansa atende as demandas sanguíneas dos hospitais do próprio município, além das cidades de Valença e Rio das Flores. Quando necessário também fornece bolsas de sangue para Resende e Volta Redonda. A unidade funciona na Rua Pinto Ribeiro, 205, Centro, anexo à Santa Casa.

A parceria entre o Hemonucleo e o Grupo Boa Doar acontece pela primeira vez. O grupo é formado por amigas de infância e adolescência e tem o objetivo de estimular a doação de sangue. Ele foi criado em dezembro de 2017, quando uma das integrantes foi diagnosticada com leucemia linfoíde aguda do tipo B.

De acordo com as jovens foi neste momento que perceberam a importância vital das doações de sangue, do cadastro no banco nacional de medula e o quanto isso é negligenciado pela sociedade em geral.

– A Raysa foi e é nossa inspiração. Em meio a todas as provações que a doença gerou, ela fez o contrário do que seria considerado normal, deu força para a gente. Ela se tratou e mesmo após o segundo transplante, a doença voltou. Ela fez um vídeo solicitando doações de sangue como presente de aniversário e isso nos deu a idéia de iniciar com o Grupo Bora Doar, o ela amou. Infelizmente, a Raysa não pode estar conosco fisicamente nesse momento para nos ajudar e nos dar força como ela sempre fez, porém temos certeza que de, onde ela estiver, vai trabalhar com a gente para incentivar o maior número de pessoas a doarem sangue – relataram as jovens.