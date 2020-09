Policiais militares foram acionados para checar uma informação sobre um homem que estaria com uma arma, na Rua José Espínola Elias, no bairro Vicentina, em Resende. Os agentes fizeram uma abordagem e encontraram com o suspeito um simulacro de pistola.

Ele informou aos policiais que havia encontrado o objeto. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Resende. Depois de ser ouvido ele foi liberado em seguida. Foto: Polícia Militar