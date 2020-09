Polícia Militar recupera carro depenado em Resende

Policiais militares do 37º BPM localizaram o veículo Fiat Uno, placa lBF-1264, azul, que estava sem as rodas, bateria, estepe, rádio e com os vidros quebrados, na saída 298, atrás da Nissan, no Polo Industrial de Resende.

Os agentes fizeram contato com o proprietário, Deivid, que havia feito um registro de furto no sábado, quando por volta das 15:30 horas, estacionou o carro na Rua Jofre Catapreta, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, e quando retornou, não encontrou o veículo.

Deivid providenciou um guincho e levou o veículo até a delegacia, onde foi o registro de recuperação.