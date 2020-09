Vacinação contra o sarampo vai até 31 de outubro em Volta Redonda

Público-alvo é a população de 20 a 49 anos de idade

A Prefeitura de Volta Redonda segue vacinando até o dia 31 de outubro contra o sarampo. As doses da vacina estão sendo disponibilizadas nas unidades de saúde, que estão funcionando das 8h às 17h, excetos nos polos de Covid-19, que ficam nos bairros 249, São João, Volta Grande e Vila Mury. A vacinação contra o sarampo será realizada independentemente da situação vacinal das pessoas na faixa etária preconizada.

A campanha de vacinação dessa faixa etária — que originalmente terminaria no dia 31 de agosto — foi ampliada pelo Ministério da Saúde por causa da baixa adesão. Em Volta Redonda, as unidades de saúde que estão disponibilizando as doses da vacina mantêm protocolos de segurança para profissionais de saúde e pacientes, como o uso de máscara, que é obrigatório. Os funcionários também orientam a população sobre todas as formas de proteção como distanciamento e higienização das mãos, visando à prevenção da Covid-19.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, ressaltou que é muito importante a imunização contra a doença. “A vacinação é fundamental para a prevenção de doenças e o sarampo é altamente contagioso. As pessoas que estão dentro do público alvo devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para tomar a vacina ou para tirar dúvida sobre a imunização”, afirmou a secretária.

Secom VR

(24) 3339-9061