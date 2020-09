O corpo de Rafael de Souza Ribeiro, de 26 anos, foi encontrado com marcas de tiros na manhã desta terça-feira, no Rio Guandu, na subida da Serra das Araras, em Paracambi. Policiais militares foram informados de que os tiros foram disparados na noite de segunda-feira, por criminosos que estavam em um carro. Após o crime esses fugiram no sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra.

O cadáver foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal.