Jovem é assassinada em Vargem Alegre

Andreia Cristina Souza Silva, de 19 anos, foi assassinada na manhã desta terça-feira, a pauladas, dentro de cassa na Rua Agnelo Nóbrega, no distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí. A casa foi invadida por volta das 6 horas por um homem que passou agredir a vítima. Uma amiga da vítima estava dormindo no local e chamou uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Policiais militares do 10º Batalhão foram acionados e preservaram o local até a chegada dos trabalhos do perito. O corpo da adolescente foi removido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e levada para o Instituto Médico Legal (IML), em Barra do Piraí.