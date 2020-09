PRF flagra pela segunda vez motorista dirigindo em situação irregular na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em ronda durante Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) por volta das 11 horas, desta terça-feira, quando teve atenção voltada para um veículo Honda Civic, com placa do Rio Preto (MG), no km 304, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Durante abordagem e verificação da documentação apresentada pelo condutor, de 29 anos, foi constatado que a permissão para dirigir (PPD) apresentada pelo motorista, emitida em 01 de março de 2013, no estado de Pernambuco, estava vencida desde 01 de março de 2014.

Nos sistemas foi verificado que o condutor não tinha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por ter sido punido por alguma infração de natureza grave ou gravíssima. Foi verificado também que o homem é reincidente em dirigir em situação irregular.

O mesmo condutor já havia sido flagrado pela mesma equipe PRF, dirigindo o mesmo veículo, em 14 de setembro de 2020, durante fiscalização no km 287 da Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Na oportunidade ele foi multado em R$ 293,47 e o veículo ficou retido até a apresentação de condutor habilitado.

O motorista recebeu a mesma multa, mas, devido à reincidência em menos de um ano, o valor poderá ser dobrado (R$ 586,94) e, novamente, o veículo foi retido até que se apresente um condutor devidamente habilitado.

No mesmo mês, em menos de 15 dias, o mesmo condutor foi flagrado cometendo a mesma infração, o que poderá acarretar um total de R$ 880,41 em multas.