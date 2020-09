Volta Redonda tem mais três óbitos por coronavírus

A prefeitura de Volta Redonda divulgou nesta terça-feira o número de casos de coronavírus no município. As novas vítimas da Covid19 são idosos, de 60, 77 e 82 anos, são as novas vítimas da Covid-19. A cidade registra agora 210 óbitos da doença. A informação foi divulgada pela prefeitura na tarde desta terça-feira, dia 22.

São 5.948 casos confirmados, sendo que 5.070 pessoas estão recuperadas. Houve um aumento de 0,93% dos casos suspeitos, totalizando 20.262 notificações.

A ocupação dos leitos municipais de UTI está em 11,11%. Não há pacientes internados no Hospital de Campanha.