Carro cai em ribanceira no distrito de Lídice, em Rio Claro  

Um motorista, que não foi identificado, ficou gravemente ferido ao perder o controle de seu veículo que caiu em uma ribanceira, no km 27, da Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), ligação Barra Mansa-Angra dos Reis, no distrito de Lídice, em Rio Claro.

Segundo informações do local, o asfalto estava em desnível e o carro desgovernado saiu da pista. O carro caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros. No momento do acidente chovia e a visibilidade era pouca.

A vítima, que seria um policial militar reformado, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o hospital de Rio Claro. Mais tarde foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa. Foto: Divulgação