Dois jovens são presos e um menor apreendido em carro roubado em Barra Mansa

Dois jovens, de 22 e 19 anos, foram presos, e um menor, de 15, apreendido, na noite de terça-feira (22), na Rua das Hortências, no bairro Cidade Alegria, em Resende

O trio estava dentro do carro roubado na noite de segunda-feira (21), no retorno da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa. Na ocasião do assalto, o motorista, de 58 anos, informou na delegacia que dirigia pelo local quando um assaltante pulou na frente do carro, apontou uma pistola para ele, dizendo que estava em fuga e que abandonaria o carro na 207, em Volta Redonda, cidade vizinha. No dia do crime, o homem foi até o local com os policiais, mas não havia encontrado o seu veículo.

A Polícia Militar informou que durante a manhã foi informada pelo serviço de monitoramento da prefeitura de Resende que um carro com registro de roubo havia entrado pelo Acesso Oeste da cidade. Segundo a PM, imediatamente, os agentes começaram as buscas pelo carro, encontrando o veículo por volta das 23 horas, na Rua das Hortências.

Dentro do carro, o Ford KA preto, estavam os suspeitos. A PM informou que o trio apresentou diferentes versões sobre a procedência do veículo e entrou em contradição diversas vezes para tentar explicar sobre o automóvel. Ainda segundo a PM, os jovens admitiram serem membros de uma facção criminosa, mas nada de ilícito foi encontrado com eles.

A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia da cidade. O trio responderá por receptação e corrupção de menores.