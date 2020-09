Empresa é flagrada despejando entulho em via pública em Barra Mansa

Guarda Ambiental tem monitorado o local há alguns meses em função de denúncias sobre crime ambiental

Agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa flagraram na manhã desta quarta-feira (22), o motorista de uma empresa responsável pelo serviço de locação para caçamba descartando irregularmente resíduo de construção civil próximo a curso d’água na Avenida Perimetral, no bairro Colônia Santo Antônio. O homem terá que realizar a limpeza do local, enquanto a empresa responderá pelo auto da infração. Este tipo de crime ambiental tem multa que varia entre R$ 5 mil e R$ 50 milhões.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, disse que a localidade tem sido alvo constante deste tipo de crime ambiental. “Há alguns meses estamos monitorando a área e hoje, conseguimos surpreender o motorista durante a ação de descarte. De maneira geral, as pessoas precisam entender que o cuidado ambiental é um compromisso de toda a sociedade e, portanto, entulhos e outros tipos de detritos devem ser encaminhados para o Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos”.

Durante a operação o caminhão e a caçamba foram apreendidos. Um perito da delegacia do município compareceu à Avenida Perimetral para lavrar o auto de flagrante.

OCORRÊNCIAS – O descarte ilegal deve ser denunciado diretamente na Secretaria de Meio Ambiente, localizada no quarto andar, do Centro Administrativo localizado na Rua Luis Ponce, 263, Centro, ou através do telefones (24) 2106-3406 ou 2106-3408, de 8 às 17 horas. As chamadas podem ser feitas todos os dias, inclusive fins de semana e feriado. Após esse horário, as chamadas devem ser efetivadas para o disk denúncia da Guarda Municipal, nos telefones (24) 3028-9369/ 32028-9339.