Graduado pela Aman (Resende) é indicado para cargo de embaixador do Brasil em Israel

O Senado aprovou na terça-feira (22) a indicação do general Gerson Menandro Garcia de Freitas para exercer o cargo de embaixador do Brasil em Israel. A mensagem do governo federal foi aprovada com 40 votos favoráveis, três contrários e uma abstenção.

Menandro é graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, em 1975, e possui uma extensa lista de estudos de pós-graduação. Ele também foi o comandante da Aman no período de 10 de fevereiro de 2007 a 25 de abril de 2009. É o único comandante da academia nascido na cidade.

Entre os cargos e funções que desempenhou se destacam: assessor brasileiro na Academia Militar de West Point, Estados Unidos; analista de Relações Internacionais, Operações, Gestão e Planejamento Estratégico do Estado Maior do Exército; secretário-geral do Exército e coordenador-geral dos Especialistas dos Estados-Membros da ONU (Organização das Nações Unidas); e conselheiro militar na Missão Permanente do Brasil na ONU.

Atualmente, Gerson Menandro é gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Durante sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado na segunda-feira (21), o indicado destacou o fortalecimento do relacionamento bilateral na visita do presidente da República Jair Bolsonaro a Israel; na abertura do escritório da Apex-Brasil; e na celebração recente de seis acordos estratégicos.

Gerson Menandro também ressaltou que Israel é um país com 43% de solo desértico e poucos recursos hídricos naturais. Em contraste, apontou que o agronegócio no Brasil é de escala mundial, o que faz do país um provedor de alimentos. O diplomata aposta no aumento dessa produtividade como fator de fortalecimento da relação entre os dois países — com foco nas áreas de irrigação, fertilização, reuso da água e dessalinização.

“Outras quatro áreas que eu citaria: defesa, segurança pública, setores cibernético e espacial. Israel é reconhecidamente um país muito avançado em seus meios, equipamentos, doutrinas, táticas e técnicas de defesa. E nós podemos avançar bem mais”, avaliou. (Foto: Agência Brasil)