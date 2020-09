Motorista perde o controle e carreta cai de ribanceira na linha férrea, em Floriano

O motorista, de 26 anos, de uma carreta perdeu o controle de seu veículo na terça-feira e caiu numa ribanceira parando em sobre uma linha férrea da MRS Logística, no trecho que passa pelo distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia no sentido São Paulo e chovia no momento do acidente. O condutor da carreta não ficou ferido.

Equipes da MRS Logística trabalharam para retirada da carreta. A circulação de trens não foi afetada. Foto: PRF (Polícia Rodoviária Federal)