Policiais militares prenderam na tarde desta quarta-feira, três suspeitos de tráfico de drogas, na Rua 31 de Março, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Segundo o registro na delegacia, com os suspeitos foram encontrados 266 pinos de cocaína, uma embalagem da mesma droga, 140 trouxinhas de maconha, duas tiras e dois pés do mesma droga.

Os três foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi feito o registro.