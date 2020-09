Volta Redonda vai participar de evento nacional de turismo

Município terá stand virtual no Abav Collab, que acontecerá de forma online e está com inscrições abertas

O município de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), estará presente no ABAV Collab – um evento virtual realizado pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV Nacional). Com objetivo de fortalecer toda a cadeia turística, o evento acontecerá entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro, e chega ao mercado para marcar a retomada dos negócios do setor turístico ainda neste ano.

Volta Redonda participará atendendo em um stand virtual e vai apresentar ao público vídeos sobre a cidade, disponibilizará encartes com roteiros e apresentará tours virtuais. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, lembra que Volta Redonda tem o Turismo de Negócios como vocação natural e o município está se programando para desenvolver outros segmentos de mercado.

“Estamos muito felizes com a participação de Volta Redonda na ABAV Collab, um evento de importância nacional e uma vitrine para nossa cidade, que a cada dia se fortalece mais no turismo de forma planejada. Seguimos trabalhando e buscando alternativas para o desenvolvimento da cidade, mesmo em tempos difíceis”, afirmou Loureiro.

A programação terá início no Dia Mundial do Turismo e contará com dinâmicas virtuais com ênfase tecnológica e colaborativa. A ideia é promover novos olhares sobre as formas de fazer o turismo por meio de capacitações, geração de negócios e relacionamento entre os agentes da cadeia turística, por meio de palestras, apresentações em formato de ted talks, tutoriais, manifestações culturais e stand ups, entre muitas outras atrações e interações.

“Adiamos a ABAV Expo presencial para 2021. Por isso buscamos uma alternativa que não só fortaleça esse momento de retomada, mas também impulsione as vendas neste ano. Foi assim que nasceu o ABAV Collab. Juntos, colocaremos o turismo no lugar de destaque merecido”, explica a presidente da ABAV, Magda Nassar.

O Abav Collab é direcionado a profissionais ligados ao turismo, estudantes do setor e aberto ao público interessado em geral. As inscrições para participar podem ser feitas no site oficial do evento: www.abavcollab.com.br.