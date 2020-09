Bandidos roubam e destroem carro em colisão no Santo Agostinho

Três bandidos armados com pistolas assaltaram no início da madrugada desta quinta-feira (24), na BR-393 (Lúcio Meira), em Volta Redonda, o motorista de um carro, de 41 anos. O crime aconteceu na altura da Radial Leste, no bairro Vila Americana.

O motorista relatou no boletim de ocorrência que estava dirigindo pelo local quando três homens armados saíram de trás de um ponto de ônibus, pararam na frente do carro, anunciaram o assalto e pediram para ele sair.

Pouco tempo depois, o Fiat Toro do condutor e outros três veículos – dois carros e um caminhão -, foram encontrados destruídos, pois se envolveram em um acidente na Rua José Ramos de Macedo, no bairro Santo Agostinho.

Até o momento desta publicação, não havia informações sobre feridos. Assim que chegar novas informações, a notícia vai ser atualizada.