Um acidente envolveu uma bicicleta e uma moto na manhã desta quinta-feira, no cruzamento da Rua Cecília Damato Streva com a Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, nas proximidades do número 57, no bairro Niterói, em Volta Redonda.

A colisão deixou os dois condutores dos veículos com ferimentos. A Polícia Militar esteve no local para fazer o boletim de ocorrência de trânsito. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital São João Batista.