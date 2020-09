Funcionárias do setor de higienização param atividades no HSJB

Funcionárias que trabalham na higienização do Hospital São João Batista decidiram cruzar os braços na manhã desta quinta-feira. Cerca de 50 funcionárias protestam por não terem recebido os salários de agosto. O grupo decidiu apenas atender os setores de emergência do hospital.

No mês passado, a prefeitura de Volta Redonda decidiu cancelar o contrato com a OS (Organização Social) Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE), pelo fato do nome da organização ter surgido em meio às denúncias em envolvendo desvios na área de saúde do governo estadual, que levaram ao afastamento do governador Wilson Witzel.

A prefeitura de Volta Redonda também reincidiu o contrato com a OS Mahatma Ghandi, que vinha administrando o Hospital do Retiro, mas seu nome não havia sido citado nas denúncias.