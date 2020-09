LIVE: Dayse Penna, Ademar Esposti e Carlinhos Santana conversam sobre o valor do servidor público em VR

A coligação Pros-PSL-PSDB fará a segunda LIVE sob o tema É preciso reconstruir

Nesta quinta-feira às 20h, a coligação ‘Por uma Volta Redonda que vale a pena viver’ (Pros – PSL – PSDB), irá realizar a segunda LIVE sob o tema É preciso reconstruir; que apresenta aspectos do plano de governo da chapa de Dayse Penna e Ademar Esposti. Desta vez, o vereador e candidato à reeleição, Carlinhos Santana é o convidado para o bate-papo que poderá ser acompanhado na página oficial no Facebook da pré-candidata a Prefeitura de Volta Redonda, Dayse Penna.

Segundo Dayse, o principal objetivo será mostrar ao cidadão de Volta Redonda, projetos presentes no plano de governo da coligação que propõem restaurar o relacionamento entre o poder público e o cidadão do município. “Nosso propósito é restaurar o valor dos nossos funcionários públicos na atuação dos serviços, já que a prefeitura é uma prestadora de serviços. Nós vamos demonstrar esse nosso cuidado em vários projetos que vão restaurar aquilo que a gente acredita ser necessário para Volta Redonda”, contou Dayse Penna

Ademar Esposti ressaltou a atuação de Carlinhos Santana no atual cenário político de Volta Redonda e citou um aspecto a ser melhorado nos serviços públicos. “O carlinhos é um vereador que tem sido um exemplo na Câmara como oposição àquilo que nós não aceitamos como importante para nossa cidade e juntos queremos falar com a nossa população sobre as mudanças que precisam ter em Volta Redonda. Nós precisamos de melhorar a auto-estima do voltarredondense, a saúde desta cidade e ter um olhar para o servidor público”, comentou e em seguida acrescentou “Nós ouvimos reclamações sobre o atendimento do servidor público, mas em muitas situações o indivíduo está disposto a prestar um trabalho a altura da necessidade da população e ele percebe que produz muito mais e ganha muito menos, principalmente se comparado a pessoas apadrinhadas pelo poder, isso é um dos motivos que destrói a auto-estima e o consequente bem-estar no trabalho”, concluiu.

Já o vereador Carlinhos disse estar esperançoso com a participação cidadã e deixou um convite à Cidade do Aço. “Vamos conversar sobre assuntos importantes, principalmente o que mais tem gerado reclamação em Volta Redonda. Saúde e educação. Eu espero que a população interaja, faça perguntas para que a gente possa responder às dúvidas dos cidadãos”, convidou Carlinhos.