Polícia Militar apreende drogas com suspeitos no bairro Retiro

Policiais militares receberam uma denúncia sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua 31 de Março, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Os agentes foram até o local e visualizaram dois suspeitos próximos a uma área de mata numa intensa movimentação típica de tráfico de drogas.

Os policiais fizeram o cerco e dois suspeitos, de 19 e 16 anos, correram. Eles foram abordados próximos a uma viela onde foram encontrada uma quantidade de “cheirinho da loló”. O gerente do tráfico, de 27 anos, foi preso numa área de mata como restante do material. Foram apreendidos 265 pinos de cocaína, 142 trouxinhas de maconha, dois pés de maconha, um caderno de contabilidade do tráfico e três frascos de “cheirinho da loló”.

Também foram apreendidos um rádio transmissor, um aparelho celular, um prato, pinos vazios e R$ 58 em dinheiro. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde os suspeitos maiores de idade foram pesos. O menor foi apreendido no fato análogo ao tráfico.