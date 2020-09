Polícia Militar apreende pistola com suspeitos em Angra dos Reis

Policiais militares apreenderam nesta quarta-feira, depois de uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes, um suspeito com uma pistola calibre 9mm no bairro Lambicada, em Angra dos Reis.

A arma com numeração raspada estava com 13 munições. Com o suspeito foram apreendidos também um rádio de comunicação, pinos usados para acondicionar drogas e uma camiseta homenageando um suposto traficante do local.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Angra dos Reis com o material apreendido. Foto: Polícia Militar