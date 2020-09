Policiais militares prenderam na tarde desta quinta-feira, depois de uma denúncia anônima, dois suspeitos de tráfico de drogas, na Rua Benedito Teixeira do Nascimento, no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis. Os agentes foram até o local e apreenderam com os suspeitos duas pistolas calibre 9 mm, munições, quatro tabletes e 20 cigarros de maconha, além de 38 cápsulas de cocaína.

Eles foram presos e levados para a delegacia de Angra dos Reis, onde o caso foi registrado.