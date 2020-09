Deputado Federal Delegado Antonio Furtado vai apoiar projeto da UFF de ressocialização para adolescentes infratores 

Proposta foi apresentada por representantes do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFF Campus Aterrado

Dar oportunidade aos adolescentes infratores para que possam ser ressocializados é sempre assunto que tem a atenção do deputado federal Delegado Antonio Furtado. Para apresentar propostas de como atuar nessa área, o diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFF campus Aterrado, Julio Andrade, e o responsável pelo setor administrativo, Romulo Eugenio de Castro Tavares, estiveram no gabinete do parlamentar, em Volta Redonda. A intenção é fomentar a educação como forma de garantir uma melhor segurança pública.

– Recebi aqui projetos muito interessantes na área da saúde e para a ressocialização de adolescentes infratores que estão internados cumprindo medidas socioeducativas. Entendo que esses projetos chegam em excelente hora. A ressocialização é algo que impacta, positivamente, e ajuda a evitar a prática de delitos. Muitos jovens ao saírem da internação, por não terem oportunidades e faltar conhecimento educacional, vão para a rua e seguem praticando crimes. É isso que não queremos – explicou o deputado.

Transformar a universidade em um espaço aberto para trabalhos em prol da sociedade e que promovam a capacitação e atendimento da comunidade é uma das intenções do projeto apresentado.

– Nosso objetivo é fazer uma ponte entre a universidade e a sociedade. O deputado Delegado Antonio Furtado se mostrou muito sensível e preocupado com o tema e isso é relevante para que consigamos levar a universidade para além dos muros. Assim é possível atuar para que a população possa ter conhecimento, noção de técnica e cidadania – afirmou Julio Andrade.

Os protocolos e ações que serão desenvolvidas nos projetos para a ressocialização dos jovens ainda estão em fase de reformulação, mas já ganharam o apoio do deputado para que seja implantado nas unidades de internação de jovens infratores.

– A pandemia é muito importante, mas não podemos focar só nela. As vidas precisam ser preservada, por isso vamos manter todos os cuidados como o distanciamento e o uso de máscara e álcool em gel, sem deixar de atuar em causas importantes. A ressocialização é uma delas. Parabenizo os profissionais da UFF pelo fato de estarem preocupados com esse problema de segurança pública. Já começamos uma conversa e analisamos quais são os melhores projetos para atender esses jovens – declarou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.