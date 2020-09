Governo Federal inaugura unidades, entrega viaturas e armamentos da PRF, no RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inaugurou instalações operacionais, recebeu novas viaturas e novos armamentos no Rio de Janeiro. A entrega aconteceu em uma cerimônia na sede da superintendência da PRF no estado. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, compareceu e prestigiou o evento, na tarde desta quinta-feira (24).

Foram entregues dezenas de carabinas e viaturas para a PRF no Rio. Estruturas prediais foram inauguradas no interior da superintendência, localizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Zona Norte do Rio. Também foi inaugurada a Unidade Operacional (UOP) Rio de Janeiro, na alça de acesso à Linha Vermelha, em local estratégico da Via Dutra.

O diretor-geral da PRF, Eduardo Aggio, esteve na cerimônia, acompanhado de outros diretores, do superintendente da instituição no Rio, Silvinei Vasques, de superintendentes de diversos estados e gestores do órgão. O evento também foi prestigiado por dezenas de parlamentares, autoridades e outros convidados. A Banda Sinfônica da Guarda Municipal do Rio de Janeiro abrilhantou a cerimônia na execução do Hino Nacional Brasileiro, além de canções orquestradas pelo maestro da GM Rio.

As entregas e inaugurações demonstram o empenho do Governo Federal com a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Desde o ano passado, a PRF já apreendeu mais de 35 toneladas de entorpecentes, centenas de armas e milhares de munições, nas rodovias federais do Rio. Os roubos de cargas e de veículos reduziram mais de 75%, consolidando a instituição como uma força de pronta resposta federal.

Inaugurações

UOP Rio de Janeiro

Localizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no bairro da Pavuna, a Unidade Operacional (UOP) Rio de Janeiro fica em trecho urbano e próxima à áreas conflagradas. Possui blindagem total e está estrategicamente posicionada, permitindo uma pronta resposta a eventos que envolvam a segurança viária – acidentes e fluidez –, como também no combate ao crime – roubos de cargas, de veículos e no interior de coletivos.

Centro de Comando e Controle Regional (C3R/RJ)

Responsável pelo Comando e Controle operacional de todo o estado. Atua em regime de plantão 24 horas por dia, na operação e no serviço de atendimento telefônico 191 (para situações de emergências nas rodovias federais). Possui estrutura com recursos tecnológicos diversos: painéis videowall, rádio digital, monitoramento de viaturas, videomonitoramento de rodovias, estrutura para administração de crises e sala de imprensa.

Núcleo de Operações Especiais (NOE/RJ)

É responsável pelas ações especializadas em todo o estado, atuando também na resposta a eventos de crise que envolvam manifestações, tomada de reféns, na capacitação de grupos táticos das delegacias PRF e na realização de ações conjuntas com outras forças de segurança pública. A estrutura física abriga também a Seção de Operações Especializadas (SOPE/RJ), responsável por todas as unidades especializadas da SPRF/RJ, como motociclismo, operações com cães, operações aéreas e Força de Choque.

Grupo de Operações com Cães (GOC/RJ)

Unidade responsável pelas ações que envolvam cães farejadores utilizados no combate ao tráfico de drogas e de armas. Seu prédio possui toda a estrutura para abrigo, tratamento e treinamento dos cães. Também possui canil, área de banho, de cuidados médicos veterinários e ambiente de recreação.

Complexo de Treinamento (CT/RJ)

É uma estrutura vinculada ao Setor de Educação Corporativa e é destinada à capacitação dos servidores da PRF. Possui salas de aula, estande de tiro, favela cenográfica, sala de treinamento de intervenções táticas, parede de escalada, torre para a prática de rapel e treinamento com aeronaves.

Divisão de Operações Aéreas (DOA/RJ)

Está instalada em um hangar com capacidade para quatro aeronaves de asas rotativas. Com toda estrutura para manutenção básica e planejamento de voos. Possui área de recepção de passageiros e, na área externa, um heliponto com capacidade de pousos e decolagens noturnas, além de área de manobras em solo.