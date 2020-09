Liv Saúde preparada para iniciar operações no Sul Fluminense

A Liv Saúde inaugura na próxima quinta-feira, 1º de outubro, suas operações no Sul Fluminense com uma estrutura grandiosa, capaz de realizar 70 mil atendimentos mês, considerando sua rede própria e credenciada. Além do Hospital Santa Cecília, que também faz parte do Grupo ICC, os usuários do Plano de Saúde terão acesso a uma estrutura de atendimento exclusivo, em Volta Redonda (na Vila Santa Cecília e no Retiro), em Barra Mansa e Barra do Piraí, que somam mais de 13.000 metros quadrados de áreas construídas.

Para assegurar um atendimento de excelência, foram adquiridos equipamentos de última geração para toda rede própria. A tecnologia, aliás, será uma das marcas fortes do novo plano de saúde. A LIV Saúde utiliza o Watson Health, uma plataforma de inteligência artificial da IBM que analisa todo o histórico médico do paciente e sugere opções diagnósticas e terapêuticas baseadas em evidências científicas. Com isso, é possível aumentar o potencial de assertividade, segurança e resolutividade do diagnóstico.

Distribuição estratégica dos locais de atendimento

O Centro de Especialidades Santa Cecília, localizado na Rua 41C, 361, na Vila, oferecerá uma ampla variedade de especialidades e exames. Na Rua 33, 145, funcionará a Clínica de Suporte da LIV, com atendimento de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, nutricionista e terapeuta ocupacional.

O bairro Retiro em Volta Redonda e as cidades de Barra do Piraí e Barra Mansa receberão Núcleos de Especialidades em Saúde e Tratamento, que são unidades de atendimento formadas pela integração do Centro de Especialidades, Clínica de Suporte e Pronto Atendimento. Os usuários vão contar com atendimento clínico, atendimento multiprofissional e atendimento de urgência em apenas um local.

Mesma qualidade na rede mista

Além de contar agora com uma rede de assistência que opera um hospital próprio, o paciente também conta com uma larga rede conveniada com diversos hospitais, clínicas, laboratórios e parceiros de excelência na prestação de serviços de saúde. O padrão LIV Saúde foi implementado aos parceiros, acarretando melhoria no atendimento aos usuários.