Polícia Civil de Barra Mansa prende suspeitos de drogas no bairro Laranjal

Policiais da 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, comandada pelo delegado titular Ronaldo Aparecido, prenderam na manhã desta sexta-feira, três suspeitos de tráfico de drogas, onde funcionaria uma refinaria de drogas, no bairro Laranjal, em Volta Redonda.

No local foram presos três suspeitos, Gerson Chrisostomo Ferreira, mais conhecido como Gerson Antunes, que seria filho de um ex-prefeito de Volta Redonda, foi encontrado no local. Ele é ex-presidente do Diretório Municipal do PDT e pré-candidato a vereador pelo partido. O segundo preso foi Geovane dos Santos, o Vaguinho, suspeito de chefiar o tráfico no Vale Verde, em Volta Redonda. Contra ele havia mandado de prisão. Outro preso é Mozart Wendel de Oliveira Santos, filho de Vaguinho.

Foram apreendidos no local seis quilos de cocaína e quatro carros que, segundo a polícia, teriam sido adquiridos com dinheiro do tráfico e eram usados para transportar drogas entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A investigação durou cerca de dois meses com o objetivo de coibir o tráfico de drogas na região. As prisões ocorreram durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça.

Um deles conseguiu escapar pulando um muro nos fundos da casa. Ele seria, de acordo com o delegado de Barra Mansa, fornecedor de drogas para o Sul Fluminense e para os bairros de Senador Camará e Bangu, na capital. Os agentes realizam diligências para cumprir um mandado de prisão expedido contra ele. Segundo o delegado, a investigação durou quase dois meses e aproveitou que alguns líderes estavam no imóvel nesta sexta-feira. Fotos: Polícia Civil de Barra Mansa

NOTA DO PDT

A direção municipal do PDT de Volta Redonda recebe com absoluta surpresa a notícia da prisão do Sr. Gerson Crisóstomo Ferreira.

Sua passagem pela direção do partido foi curta e sua pré candidatura não chegou a ser consolidada.

A direção municipal esclarece, ainda, que o partido não se responsabiliza por eventuais práticas delituosas de seus filiados e simpatizantes e repudia o uso malicioso de símbolo do partido, historicamente ligado a luta dos trabalhadores, em situação que nenhuma relação tem com a atividade partidária. As providências disciplinares cabíveis serão tomadas no tempo apropriado.

Direção municipal do PDT/ Volta Redonda – Orlando Zamboti