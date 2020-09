Polícia prende homem por suspeita de tráfico de drogas, em Valença

Policiais militares prenderam na tarde desta quinta-feira, um homem suspeito de tráfico de drogas, com 26 cápsulas de cocaína e um sacolé da mesma droga no bairro Vadinho Fonseca, em Valença.

Os agentes foram até a casa do suspeito após uma denúncia anônima. Os agentes foram autorizados a entrar pelo pai do suspeito. No quarto do suspeito os policiais encontraram uma quantia em dinheiro. Numa calha em frente ao cômodo foram encontradas 26 cápsulas de cocaína.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia. Ele vai responder preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico.