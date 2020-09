Quatis mantém a taxa de recuperação do Covid-19 acima dos 90%

O Centro da cidade e o Bairro Bondarovsky, com 20 e 19 registros, respectivamente, seguem liderando os casos positivos do novo coronavírus em Quatis. Os números de infectados separados por bairros foram divulgados no início da tarde desta sexta-feira, dia 25, pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ao todo, o município contabiliza 121 casos confirmados da doença. Desde o início da pandemia, foram notificados 377 casos, sendo que 248 deram resultado negativo e foram descartados. O número de curados é de 115 moradores, o que mantém Quatis com uma alta de 95% de pessoas recuperadas. Um morador segue em isolamento domiciliar sendo monitorado pela equipe da Secretaria de Saúde. Há ainda oito casos suspeitos aguardando o resultado do Lacen-RJ. O município registra cinco mortes causadas pela doença.

Por bairros, os números da Covid-19 em Quatis é o seguinte: Centro (20 casos), Bondarovsky (19 casos), Polastri (12 casos), Alto Paraíso e Nossa Senhora do Rosário (11 casos cada), Santo Antônio (nove casos), Jardim Independência e Barrinha (sete casos cada), Santa Bárbara, Mirandópolis e Pilotos (cinco casos cada), Falcão (quatro casos), Água Espalhada (três casos), São Bernardo (dois casos) e Boa Vista (um caso).