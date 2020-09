Secretaria de Saúde de Barra Mansa faz levantamento sobre ações da Clínica Veterinária Municipal

Desde sua inauguração, em agosto deste ano, o espaço atendeu aproximadamente 300 animais

Inaugurada em agosto deste ano, a Clínica Veterinária Municipal de Barra Mansa surgiu com a finalidade de combater casos de animais em situação de abandono e estimular o processo de adoção. Em aproximados 45 dias de funcionamento, a clínica realizou cirurgias de castração em 75 cães e gatos, além de efetuar 221 atendimentos clínicos. A unidade fica situada na Rua Adolpho Klotz, anexa ao Centro de Lazer do bairro Santa Rosa.

De acordo com Rafaela Fortes, veterinária responsável pela clínica, o espaço é estruturado para realizar dez cirurgias de castração por dia em cães e gatos de pequeno porte e 15 consultas diárias. “Hoje contamos com uma equipe de seis profissionais que atuam nos processos. Sem dúvida, é um trabalho fundamental para a cidade, tendo grande importância para o controle populacional de cães e gatos, diminuição do número de animais abandonados e controle de zoonoses”, revelou, acrescentando que a intenção é ampliar os atendimentos diários.

A Clínica Veterinária Municipal funciona de segunda a sexta-feira, de 08 às 17 horas. Devido à Covid-19, os serviços devem ser agendados previamente pelo telefone (24) 3324-7917.