Deputado Federal Delegado Antonio Furtado media a criação de um polo de atendimento social e psicológico

Barra Mansa será a primeira cidade a receber o serviço oferecido pela Secretaria do Estado de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência

O resultado positivo do trabalho de apoio às vítimas de violência urbana, seja agentes públicos de segurança, seus familiares ou a população em geral, realizado pela Secretaria de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência tem sido acompanhado pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado, tanto que se propôs a auxiliar nas conversas com o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, para que um polo na região fosse implantado na cidade.

– O trabalho desenvolvido pela secretaria de vitimização sempre me chamou a atenção. É um trabalho sério e que tem dado muito resultado com um bom atendimento às vítimas da violência no nosso Estado. Sei da seriedade com que desenvolvem esse serviço, o que aumentou ainda mais o desejo de trazer esse atendimento para a nossa região. Tudo dando certo, em breve teremos um polo em Barra Mansa – comemorou o parlamentar.

Para alinhar os detalhes do funcionamento do polo de atendimento social e psicológico na região, a secretária de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência, Priscila Oliveira, esteve em Barra Mansa.

– É uma enorme satisfação trazer para a região Sul Fluminense um polo de pronto-atendimento social e psicológico para às vítimas da violência social. A cidade de Barra Mansa sediará nosso primeiro polo. Aqui daremos início às nossas ações também com foco na segurança do cidadão, em parceria com a prefeitura local. Agradeço todo o apoio de sempre do deputado Furtado que alinhou essa parceria junto a prefeitura e ao prefeito Rodrigo Drable – declarou a secretária Priscila Oliveira.

O local, em Barra Mansa, para abrigar o polo de atendimento ainda não foi definido. As opções para a instalação devem ser apresentadas à secretaria até a próxima semana.

– Nosso objetivo é trabalhar para diminuir o número de vítimas de violência, mas, enquanto não chegamos a essa realidade, devemos prestar todo atendimento a quem de fato necessita. Qualquer vítima é motivo de sofrimento, especialmente, para os familiares. Ter esse polo na região será muito importante – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.