Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar e engravidar adolescente em Rio das Flores

Policiais civis do 92ª Delegacia de Polícia (Rio das Flores), coordenados pelo delegado Rodolfo Atala, prenderam no início da manhã deste sábado, um jovem, de 21 anos, envolvido com o tráfico de drogas, acusado de ter estuprado e engravidado uma adolescente, de 13 anos, na cidade de Rio das Flores (RJ).

A prisão foi efetuada na estrada Valença-Rio das Flores. O indiciado estava dormindo no momento em que foi preso pelos policiais civis. O suspeito possui antecedentes policiais por tráfico de drogas, lesão corporal e porte de drogas. No início do ano, durante uma festa de rua no município de Rio das Flores, o criminoso forneceu bebida alcoólica para a vítima e manteve relações sexuais com a mesma em plena via pública.

A mãe da vítima se deparou com a filha desnuda e sob efeito de álcool. O criminoso estava seminu e foi agressivo e violento com a mãe da vítima. Após o crime, a vítima ficou grávida e foi submetida a acompanhamento médico e psicológico.

O indiciado vai responder na Justiça pelos crimes de estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica a menores. As penas somadas ultrapassam 15 anos.