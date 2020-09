PRF apreende mercadorias sem nota fiscal na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em ronda por volta das 11h30min, deste sábado, realizando o Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD), quando teve a atenção voltada para o veículo Fiat Palio (Niterói-RJ), no km 322, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Itatiaia.

No veículo estava um casal, o condutor, de 40 anos, e a passageira, de 31 anos. Durante revista no interior do veículo foram encontradas várias mercadorias que o casal alegou que estava levando para vender em São Paulo.

Os agentes constaram que as mercadorias não tinham nota fiscal. Foram apreendidos 1.2 mil peças de vestuário e 481 acessórios diversos (máscaras, bijuterias, chaveiros e outras peças).

A ocorrência foi apresentada para um auditor da Receita Estadual, do Posto de Fiscalização de Nhangapi, para que as mercadorias fossem regularizadas.